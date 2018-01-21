Международный фронт по деоккупации Крыма ежедневно становится крепче - Порошенко

КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодняшняя ситуация в Крыму - это боль не только украинского, крымскотатарского народов и других наций, живущих на полуострове. Об этом написал на своей странице в Facebook Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

"Международный фронт по деоккупации Крыма ежедневно становится крепче - весь цивилизованный мир стоит на стороне права и никогда не признает его аннексии. Оккупантам не избежать ответственности за преступления и репрессии - ни заказчикам, ни организаторам, ни исполнителям", - написал Порошенко.

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День автономной республики Крым ежегодно отмечается 20 января. Эта дата памятна тем, что в 1991 году именно 20 января жители Крыма волеизъявлением в ходе референдума заявили о желании восстановить Крымскую автономию. Новая административная единица вошла в состав Украины.