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МИД: один из самолетов готовят к вылету из Египта в Украину

МИД: один из самолетов готовят к вылету из Египта в Украину

КИЕВ. 20 января. УНН. В Египте готовят к вылету один самолет в Украину. Об этом сообщил УНН представитель Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич.

"Консул сообщает о подготовке одного из двух авиарейсов к вылету из Египта в Украину. Время вылета другого - назначен на 02.00 21.01", - сообщил Кирилич.

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Напомним, из-за сложных погодных условий, вылеты самолетов из аэропортов Египта вчера были ограничено. При этом 19 января в 20.00 должен был быть рейс в Киев, а сегодня планировался вылет в 16.00.

Источник: УНН
Теги: МИД, Украина, Египет
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