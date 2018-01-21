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Геращенко рассказала, кого помиловал Президент для продолжения освобождения заложников

Геращенко рассказала, кого помиловал Президент для продолжения освобождения заложников

КИЕВ. 20 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко помиловал женщину, которая совершила тяжкое преступление, для продолжения процесса освобождения украинских заложников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

"На днях Президент помиловал одну женщину, которая в молодом возрасте осуществила тяжкое преступление, сама себя также ранила, у нее ампутированы конечности и ребенок на руках. Она написала письмо на Президента, где покаялась в преступлении, признала вину и просила помиловать, ради маленького ребенка" , - написала Геращенко.

По ее словам, "это жест гуманизма и доброй воли, который, мы надеемся, будет способствовать продолжению освобождения наших заложников с ОРДЛО и мы рассчитываем на освобождение украинских военных".

Напомним, Украина ожидает освобождения из плена еще несколько военных.

Источник: УНН
Теги: Украина, заложники, помилование, Петр Порошенко
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