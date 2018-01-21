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Крупный пожар в центре Киева: возле ЦУМа загорелось здание

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Крупный пожар в центре Киева: возле ЦУМа загорелось здание
Крупный пожар в центре Киева: возле ЦУМа загорелось здание

КИЕВ. 20 января. УНН. В центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар в отселенном здании, передает корреспондент УНН.

"Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сообщили спасатели.

Причины пока не называют, но не исключают, что это мог быть поджог.

Ранее в столичном "ЦУМе" ошибочно сообщили о пожаре.

Источник: УНН
Теги: пожар, Киев
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