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Суббота, 20 января 2018, 20:40 • Илона Федоришин
Крупный пожар в центре Киева: возле ЦУМа загорелось здание
КИЕВ. 20 января. УНН. В центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар в отселенном здании, передает корреспондент УНН.
"Площадь пожара составляет 600 квадратных метров", - сообщили спасатели.
Причины пока не называют, но не исключают, что это мог быть поджог.
Ранее в столичном "ЦУМе" ошибочно сообщили о пожаре.
Источник: УНН
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