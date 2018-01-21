Из-за непогоды на трассах в Кировоградской области десятки авто стояли в пробках

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 января. УНН. В связи с осложнением на территории области погодных условий, в Голованевском и Благовещенском районах на отдельных участках автотрасс в Кировоградской области образовались заторы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в области, передает УНН.

"Работники полиции делают все возможное для того, чтобы как можно скорее освободить людей из снежной ловушки. Сейчас вынуждено остановилось несколько десятков автомобилей. Пока на дорогах работает снегоуборочная техника, полицейские вместе со спасателями помогают водителям извлекать из сугробов транспортные средства", - говорится в сообщении.

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К спасению людей вместе с работниками блока общественной безопасности полиции области - групп реагирования патрульной полиции, участковых офицеров, привлечены также сотрудники уголовного розыска и других подразделений.

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В сложной ситуации, кроме практической помощи, полицейские оказывают людям моральную поддержку. Работники полиции вместе с коллегами будут дежурить на месте до полного восстановления движения транспорта.