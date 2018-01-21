Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 06:42
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Эксперт спрогнозировал повышение цен на газ весной
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Из-за непогоды на трассах в Кировоградской области десятки авто стояли в пробках

Из-за непогоды на трассах в Кировоградской области десятки авто стояли в пробках

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 20 января. УНН. В связи с осложнением на территории области погодных условий, в Голованевском и Благовещенском районах на отдельных участках автотрасс в Кировоградской области образовались заторы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ НП в области, передает УНН.

"Работники полиции делают все возможное для того, чтобы как можно скорее освободить людей из снежной ловушки. Сейчас вынуждено остановилось несколько десятков автомобилей. Пока на дорогах работает снегоуборочная техника, полицейские вместе со спасателями помогают водителям извлекать из сугробов транспортные средства", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грузовикам запретили въезд в Кропивницкий

К спасению людей вместе с работниками блока общественной безопасности полиции области - групп реагирования патрульной полиции, участковых офицеров, привлечены также сотрудники уголовного розыска и других подразделений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спасатели помогли извлечь из снега 300 автомобилей в Кировоградской области

В сложной ситуации, кроме практической помощи, полицейские оказывают людям моральную поддержку. Работники полиции вместе с коллегами будут дежурить на месте до полного восстановления движения транспорта.

Источник: УНН
Теги: авто, непогода, пробки, Кропивницкий
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.