"Все ради юстиции": на улицы Бухареста вышли около 20 тыс. человек из-за реформы

БУХАРЕСТ-КИЕВ. 20 января. УНН. Сегодня в Бухаресте прошел митинг против реформы юстиции. Около 20 тысяч протестующих со всей страны собрались в столице Румынии на одной из центральных площадей. Люди вышли заявить о своем возмущении реформой юстиции, которая устанавливает политическую зависимость органов прокуратуры и ограничивает полномочия Национального антикоррупционного агентства. О том, что происходило на демонстрации, передает корреспондент УНН с места события.

Накануне анонсы протеста активно распространялись в Facebook.

Уже в 12:00 на столичном вокзале Gara de Nord местные активисты встречали своих сограждан из других городов. В Бухарест прибыли сотни групп активистов со всех уголков страны.

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В это же время, другие участники акции двигались в Бухарест организованной автоколонной.

Люди сходились на Университетскую площадь в центре Бухареста, откуда планируют направится к офису Омбудсмена, Конституционному суду. Демонстрация закончится у здания правительства. Люди держали в руках национальные триколоры и флаги Евросоюза. А также транспоранты с призывами "сберечь юстицию" и "все ради юстиции".

Стоит отметить, что участники акции отмечают, что провластная партия PSD, в частности ее лидер Ливиу Драгня заинтересованы в принятии таких норм.

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Отметим, что недовольства граждан Румынии относятся к реформе юстиции. В частности, новое законодательство, по их мнению, увеличивает политический контроль со стороны власти над правоохранительными органами. На сегодняшний день скандальный законопроект принят правительством и остаётся последний шаг - промульгация президентом страны Клаусом Йоханиссом.

Кроме того, закон получил негативные отзывы со стороны Еврокомиссии.