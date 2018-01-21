КИЕВ. 20 января. УНН. Один из двух самолетов вылетел из Египта в Украину. Вылет второго назначен на 2:00 21 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на микроблог представителя Департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича в Twitter.

Почти 300 украинских туристов в египетском аэропорту Шарм-эш-Шейхе не могут вылететь в Киев из-за песчаной бури — задержан вылет трех рейсов.

“Задержка рейсов из Египта в Украину связана со штормовым предупреждением и песчаной бурей, которая бурлит в Египте. Но вчера должен был быть рейс в 20.00 и сегодня в 16.00. Уточненной информации пока нет”, - сообщил представитель Департамента консульской службы МИД Украины.

По словам представителя МИД, туроператоры обязались обеспечить комфортное пребывание в Египте украинских туристов, рейсы которых задерживаются.