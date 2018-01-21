Крупный пожар в центре Киева: людей из соседних домов эвакуировали

КИЕВ. 20 января. УНН. Масштабы пожара в доме в центре Киева увеличились до 800 кв.м. На месте работает более 20 единиц техники, передает корреспондент УНН.

"Пострадавших пока нет. Однако не исключено, что в здании могли быть бездомные", - сообщили спасатели.

Также, как стало известно, жителей соседних домов эвакуировали.

Пожар до сих пор не локализировали.

Напомним, в центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого начался пожар в отселеном здании.