МХК "Динамо" в результативной игре УХЛ обыграл ХК "Волки"

КИЕВ. 20 января. УНН. 31-й тур Украинской хоккейной лиги открывался матчем хозяев харьковского МХК “Динамо” против “Волков” из Броваров. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ, передает УНН.

Поединок “динамовцы” начали с активных атак и уже на второй минуте Игорь Худякова удалось открыть счет, а через минуту Владимир Чердак удвоил преимущество своей команды.

Однако “Волки” быстро вкатились в игру, и Алексей Овчинников реализовал первую большинство в поединке, сократив разрыв между командами.

“Динамовцы” не уменьшает обороты, и снова вырвались вперед: третью шайбу в ворота Никиты Гордюшина отправил Александр Праведный. Для форварда эта шайба стала пятой в сезоне.

Ответ последовал незамедлительно — лучший форвард “Волков” Соломон Шапиро записал гол в свой актив, а через две минуты подопечным Рафаила Умяров удалось сравнять счет точным броском Михаила Бугаева.

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Вторую двадцатиминутку команды начали более осторожно, но уже на экваторе периода новички харьковского клуба Артур Друбецкой и Валерий Скребель отличились первыми шайбами ​​за новый клуб.

В дальнейшем игроки харьковского клуба отправили в ворота гостей еще четыре шайбы. Дважды отличился Владимир Чердак, записав на свой счет таким образом хет-трик, по одной шайбе забросили Дмитрий Халин и Алексей Ступницкий.

На старте заключительного периода “Волкам” удалось отыграть одну шайбу — вдруг в большинстве отличился Алексей Овчинников. Под конец встречи броварской клуб смог забросить еще раз, однако, через несколько секунд Алексей Сиротенко забросил гостям десятую шайбу — 10:5.

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Стоит отметить, что в турнирной таблице “Динамо” занимает четвертую строчку с 35 баллами, “Волки” с 3-мя остались на дне.

Добавим также, центральный поединок тура состоится 21 января в Кременчуге, где местный ХК “Кременчуг” примет “Донбасс”.