Турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь" в сирийском Африн

КИЕВ. 20 января. УНН. Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”), передает УНН со ссылкой на Anadolu Ajansı.

Операция “Оливковая ветвь” началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является “зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета”. Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только “объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению”.

В заявлении отмечается, что в рамках операции “будут нейтрализованы боевики Рабочей партии Курдистана, отрядов „Сил народной самообороны“, партии „Демократический союз“ и террористической организации „Исламское государство“, а дружеское населения Африн будут освобождены от террористов”, говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Позже премьер-министр Турции Бинали Йылдырым анонсировал начало наземной операции в Сирии, зачвившы журналистам в Анкаре, что “сегодня наша авиация выполнила большинство из поставленных (на сегодня, 20 января — ред.) задач. Завтра (в воскресенье, 21 января) — ред.), в зависимости от обстоятельств, наши сухопутные войска выполнят необходимую работу. Они будут действовать совместно с (оппозиционной — ред.) “Свободной сирийской армией”.

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Как ранее информировал УНН, 14 января начальник управления по связям с общественностью штаба операции Inherent Resolve (“Несокрушимая решительность”) полковник Томас ВИЧ сообщил, что США “подготовят пограничную службу безопасности Сирии” для борьбы с “Исламским государством”. По словам Вила, “численность данной организации составит примерно 30 тыс. человек”. Действовать она будет, как предполагается, именно у границ Турции. Последняя заявила в среду, что примет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ курдских “сил безопасности”. В частности, сообщалось о намерении турецкой армии провести военную операцию в городе Африн, занятому курдами. Информационное агентство Anadolu 14 января сообщил, что турецкое руководство перебросило колонну военной техники на границу с Сирией.

Госдепартамент США призвал Турцию не начинать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами-исламистами из группировки “Исламское государство”.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что начало боевых действий турецкой армии в регион Африн в провинции Алеппо будет воспринято Дамаском как агрессия против суверенитета Сирийской Арабской Республики. Кроме того, он заявил, что сирийская армия ответит на любые принятые турецкой армией действия в регионе Африн, а силы противовоздушной обороны Сирии способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР.

Курды — народ, который живет преимущественно в горах Тавр и Загрос в области Курдистан (юго-восток Турции, запад Ирана, север Ирака, северо-восток Сирии), а также в Азербайджане, Армении и других странах. Курды является одним из крупнейших народов, который не имеет своей государственности (на данный момент курдов насчитываемых не менее 30 млн человек).

В Турции курды подвергаются дискриминации по языковому признаку (турецкие власти не признает существование курдского языка и запрещает ее публичное употребление, а самих курдов называет “горными турками”). Долгое время курды Турции и Ирака вели вооруженную борьбу за независимость (в Турции — под руководством Абдулы Оджалана).