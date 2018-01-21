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Курдские сирийские отряды заявили о девяти погибших в результате бомбардировок Турцией района Африн

Курдские сирийские отряды заявили о девяти погибших в результате бомбардировок Турцией района Африн

КИЕВ. 21 января. УНН. По меньшей мере девять человек погибли в результате бомбардировок турецкими ВВС сирийского района Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщил в субботу телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление отрядов “Сил народной самообороны” (СНС), действующих в этом регионе, передает УНН.

“В результате турецких бомбардировок с воздуха в Африне были убиты шесть мирных жителей и трое бойцов курдских отрядов самообороны”, — говорится в заявлении.

Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции стали бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн, в воскресенье, согласно сообщению премьер-министра Турции Бина Йилдирима, начнется наземная операция.

“Завтра, в зависимости от обстоятельств, сухопутные подразделения ВС Турции присоединятся к необходимым действиям в АФРИН”, — заявил премьер-министр.

Источник: УНН
Теги: Сирия, Турция
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