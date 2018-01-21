МИД Сирии осудил "турецкую агрессию" в Африне и призвал мировое сообщество остановить военную операцию

КИЕВ. 21 января. УНН. САР решительно осуждает турецкую агрессию на северо-западе Сирии и призывает международное сообщество немедленно остановить военную операцию. Об этом, как передает агентство SANA, говорится в заявлении, распространенном в субботу МИД Сирии, информирует УНН.

“Сирийская Арабская Республика решительно осуждает жестокую агрессию Турции в городе Африне, который является неотъемлемой частью территории Сирии, — отмечается в заявлении МИД САР. — Эта агрессия является очередным шагом в серии турецких посягательств на суверенитет Сирии”.

В ведомстве также опровергли сделанные ранее министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу заявления о том, что Анкара в письменном виде информирует Дамаск о ходе операции “Оливковая ветвь” в районе Африн. “Призываем международное сообщество осудить эту агрессию и принять необходимые меры для ее немедленного прекращения”, — указали в МИД САР.

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Как ранее информировал УНН, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции стали бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн, в воскресенье, согласно сообщению премьер-министра Турции Бина Йилдирима, начнется наземная операция.

“Завтра, в зависимости от обстоятельств, сухопутные подразделения ВС Турции присоединятся к необходимым действиям в Африне”, — заявил премьер-министр.

Перед тем Госдепартамент США призвал Турцию не начинать действий против сирийских курдов, которых поддерживает Вашингтон, а сосредоточиться на борьбе с террористами-исламистами из группировки “Исламское государство”.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявил, что начало боевых действий турецкой армии в регион Африн в провинции Алеппо будет воспринято Дамаском как агрессия против суверенитета Сирийской Арабской Республики. Кроме того, он заявил, что сирийская армия ответит на любые принятые турецкой армией действия в регионе Африн, а силы противовоздушной обороны Сирии способны сбивать любые турецкие самолеты в воздушном пространстве САР.