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Минобороны РФ приказало российским военным покинуть район Африн

Минобороны РФ приказало российским военным покинуть район Африн

КИЕВ. 21 января. УНН. Оперативная группа российского Центра примирения враждующих сторон и военной полиции передислоцирована из района Африн в сирийский район Телль-Аджар в связи с началом турецкой спецоперации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Как отметили в министерстве обороны РФ, “командованием российской группировки войск в Сирии приняты меры для обеспечения безопасности российских военнослужащих, находившихся в кантоне Африн, где турецкие вооруженные силы приступили к проведению „спецоперации“ против курдских формирований”.

“Для предупреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африн передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат”, — заявили в Минобороны России.

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Как ранее сообщал УНН, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”).

Операция “Оливковая ветвь” началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является “зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета”. Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только “объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению”.

В заявлении отмечается, что в рамках операции “будут нейтрализованы боевики Рабочей партии Курдистана, отрядов „Сил народной самообороны“, партии” Демократический союз “и террористической организации „Исламское государство“, а дружеское населения Африн будут освобождены от террористов”, говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Источник: УНН
Теги: РФ, Сирия, Турция
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