Более 30 человек погибли и пострадали во время нападения на отель в Кабуле

КИЕВ. 21 января. УНН. В столице Афганистана из-за нападения боевиков на отель Intercontinental погибли и пострадали 35 человек, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности, передает УНН.

Точное количество жертв и раненых пока не известно. Сообщается, что один из нападавших был ликвидирован. Второй этаж отеля объят пламенем.

Пресс-секретарь МВД Афганистана Наджиб Даниш, которого цитирует агентство Reuters, заявил, что среди нападавших могут быть шахиды со взрывчаткой, но это утверждение невозможно немедленно проверить. Известно, что террористы взяли несколько человек в заложники. Неназванный представитель афганской разведки, которого цитирует агентство AFP, заявил, что в здании отеля были четыре нападающих, которые “стреляли в гостей”. МВД страны подтвердило факт нападения. Полиция оцепила территорию вокруг здания, сотрудники органов безопасности вступили в перестрелку с боевиками

Как сообщил телеканалу Tolo представитель афганского МВД, как минимум еще трое боевиков остаются в здании гостиницы. Службам безопасности удалось вывести оттуда нескольких гостей и сотрудников отеля, сейчас они находятся в безопасном месте. Местные жители сообщили, что слышали несколько взрывов.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что на территории его страны орудует 21 международная террористическая группировка.