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Пожар в центре Киева ликвидирован

Пожар в центре Киева ликвидирован

КИЕВ. 21 января. УНН. Сотрудники ДСНС в 23:38 20 января ликвидировали пожар в отселены исторической пятиэтажном здании в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства.

В центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошел пожар в отселены здания. По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 19:42. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят пятый и шестой этажи, а также крыша здания. Площадь пожара составила около 800 кв.м. 20 января в 22:03 огонь был локализован.

К тушению пожара были привлечены 22 единицы основной и специальной техники, а также 84 человека личного состава Киевского гарнизона. Жителей соседних домов эвакуировали.

По предварительным данным, информации о травмированных и погибших нет.

Напомним, 20 января в киевском торговом центре “ЦУМ” через громкоговоритель прозвучало ложное сообщение о пожаре, но информация не подтвердилась и эвакуацию не проводили.

Источник: УНН
Теги: Киев, Пожар
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