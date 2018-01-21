Киченок впервые в карьере пробилась в 1/8 финала Australian Open

КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок впервые в карьере стала участницей третьего раунда парных соревнований на Открытом чемпионате Австралии, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Второй круг парного разряда закончилось победой украинского-австралийского дуэта в составе Надежды Киченок и Анастасии Родионовой над чешско-хорватской парой Кристина Плишкова / Векич со счетом 1:6, 6:3, 7:6 (2).

Стоит отметить, что в данной баталии лучшим результатом Н.Киченок на Большом шлема в Австралии был второй раунд, причем такого успеха украинка добивалась на всех четырех турнирах Большого Шлема.

Примечательно, что следующими соперницами Киченок-Родионовой за выход в четвертьфинал станут румынки Ирина-Камелия Бегу и Моника Никулеску (10 сеяные).

Напомним, что первый круг парного турнира также преодолели Бондаренко и Савчук, однако 1/16 финала они не смогли пройти.