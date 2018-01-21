В Праге два человека погибли во время пожара в гостинице

КИЕВ. 21 января. УНН. Вечером, 20 января, в историческом районе Новый город в центре Праги в четырехзвездочном отеле Eurostars David на улице Naplavni, произошел пожар, который унес житття минимум двух человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Пресс-секретарь Службы спасателей чешской столицы Яна Поштова предоставила журналистам уточненные данные о последствиях пожара. “Погибли два человека, восемь человек получили травмы, четверо из них — тяжелые”, — сообщила пресс-секретарь.

Также сообщается, что всего были госпитализированы девять человек, пятеро из них — в тяжелом состоянии.

Как передает агентство Reuters, возгорание произошло на первом этаже отеля, после чего дым быстро распространился всей зданием. Из отеля были эвакуированы около 40 человек, в основном это иностранцы.

На месте ЧП работают спасатели и полиция. Также туда прибыли мэр Праги Адриана Крначова и другие представители городской администрации.

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Один из правоохранителей, который стоял в окружении перед зданием отеля, сообщил журналистам ТАСС, что полиция раскроет информацию о погибших и пострадавших в результате пожара после того, как будут установлены их личности.

“Проводится стандартная процедура установления личности потерпевших, — сказал он. — После того как она завершится, будут официально обнародованы подробности”.

Причина возникновения пожара пока не установлена. Ее предстоит выяснить следственной группе пражской полиции, работающий на месте ЧП.

“Произошло страшное несчастье. Похоже, что над Прагой в последнее время висит проклятие. В декабре обрушился пешеходный мост, а недавно произошла трагическая авария в Горомержице”, - сказала журналистам мэр Праги Крначова.

Напомним, в центре Киева возле ЦУМа на улице Богдана Хмельницкого произошла пожар в отселены здания. По данным спасателей, сообщение о возгорании поступило в 19:42. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят пятый и шестой этажи, а также крыша здания. Площадь пожара составила около 800 кв.м. 20 января в 22:03 огонь был локализован.