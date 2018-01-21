Македония определит новое название страны на референдуме

КИЕВ. 21 января. УНН. Окончательное решение по спору с Грецией и нового названия для своего государства Македония примет на общенациональном референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт македонского правительства.

“Вы видите, что идет прозрачный процесс, мы хотим решения на основе национального консенсуса, и чтобы оно было подтверждено гражданами на референдуме”, — приводит слова Заева сайт.

Македония ведет длительный спор о названии своего государства с соседней Грецией, который тянется со времен развала Югославии в 1991 году. Греция добивается изменения названия республики, чтобы её не путали с греческой областью Македония, и блокирует стремление Скопье вступить в ЕС и НАТО. Название, с которым страна была принята в ООН в 1993 году, Бывшая Югославская Республика Македония (БЮРМ), также не устраивает Афины.

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В отсутствии решения Греция блокирует вступление Македонии в НАТО и сближения с Евросоюзом, что является главной внешнеполитической целью македонской власти.

Переговоры о названии ведутся при посредничестве спецпредставителя генерального секретаря ООН Мэтью Нимица. Окончательная договоренность между двумя странами, которая, как следует из слов премьера Заева, должна быть еще подтверждено Македонией на референдуме, ожидается в текущем году.

Версии возможного нового названия для бывшей югославской республики не объявляются официально. Однако СМИ региона со ссылкой на осведомленные источники сообщают, что на данный момент обсуждается пять вариантов: Республика Новая Македония, Республика Северная Македония, Республика Верхняя Македония, Вардарская Республика Македония и Республика Македония (Скопье).

Как ранее сообщал УНН, Правительство Шотландии до конца года решить, проводить второй референдум о независимости от Великобритании. Об этом в воскресенье заявила первый министр Шотландии Старджен.