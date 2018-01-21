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Зинченко впервые в карьере вышел в старте матча АПЛ

Зинченко впервые в карьере вышел в старте матча АПЛ

КИЕВ. 21 января. УНН. Полузащитник сборной Украины по футболу Александр Зинченко провел полный поединок за “Манчестер Сити” в рамках 24-го тура Английской Премьер-лиги, передает УНН со ссылкой на сайт “горожан”.

В первые 45 минут домашней встрече против “Ньюкасла” партнеры Зинченко отметились однажды. Навес в исполнении Де Брюйне закончился голом Серхио Агуэро. Аргентинец стал главным героем баталии, принеся победу хозяевам — Агуэро после перерыва забил дважды и оформил хет-трик. По гостей единственное взятие ворот оформил Мерфи — 3:1.

Примечательно, что Зинченко сыграл полный поединок в роли левого защитника.

Заметим, что для украинского легионера “Манчестер Сити” это первая в карьере появление со стартовых минут в матче АПЛ. К этому Зинченко только выходил на замену в игре с “Суонси”.

Добавим также, в активе “горожан” 65 очков — 1 место в таблице, “Ньюкасл” с 23 пунктами ведет борьбу за выживание — 15 строчку.

Источник: УНН
Теги: спорт, Футбол
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