Украинский баскетболист стал самым результативным игроком "Висконсина" в игре Лиги развития НБА

КИЕВ. 21 января. УНН. Тяжелый форвард/центровой из Украины Джоэль Боломбой сыграл результативную игру в рамках Лиги развития НБА (G-league), передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Боломбой в составе “Висконсин Херд” потерпел поражение от “Винди Сити Буллс” 100:110.

Наш соотечественник провел на площадке 39 минут игрового времени, за которые набрал 21 очко (9/14 с игры, 0/1 трехочковых, 3/3 штрафных), собрал 11 подборов, отдал 1 результативную передачу, сделал 1 перехват, 1 блок-шот при 3 потерях и 1 фоле.

Примечательно, что показатель результативности Боломбоя стал лучшим в составе своего коллектива.

Добавим, что “Висконсин” разделяет 4-5 места в Восточной конференции Лиги развития — 16 выигрышей и 13 поражений.

Напомним, Международная федерация баскетбола (FIBA) провела жеребьевку чемпионатов Европы 2018 года среди юношеских и молодежных сборных.