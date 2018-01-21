БК "Днепр" нанес третье поражение в сезоне действующему чемпиону Украины

КИЕВ. 21 января. УНН. В центральном противостоянии вечера киевский "Будивельник" во "Дворце Спорта" принимал "Днепр" во встрече лидеров чемпионата Украины Суперлига Пари-Матч, передает УНН со ссылкой на сайты команд.

Первые 10 минут закончились положительного для хозяев — 25:15. Во вторых четверти “строит” продолжили развитие преимущества — 44:30. Однако провал после перерыва (14:28) и неудачно проведенная заключительная четверть привели к поражению киевлян — 74:81.

Персональная статистика баскетболистов “Будивельника”: Дугат 23 очка + 8 подборов + 4 блок-шота + 3 передачи, Отверченко 20 + 4 передачи, Анисимов 11 Крутоус 8, Луна 4 — старт, Дроздов 5 + 5 подборов + 3 передачи, Сандул 3 + 7 подборов.

“Днепр”: Тимофеенко 35 + 11 подборов + 2 передачи + 2 перехвата — 3 потери, Глебов 13 + 5 подборов + 4 передачи — 3 потери, Мишула 12 Вилховецький 3 + 7 передач + 5 подборов + 2 блок-шота, Ревзин 2 — старт, Шундель 10 + 4 передачи, Сизов 4, Шевченко 2 + 5 подборов.

Стоит отметить, что “Днепр” уже в третий раз выиграл противостояние с “Строителем” в нынешнем розыгрыше Суперлиги.

Добавим также, “Днепр” первый в турнирной таблице — 17 выигрышей при 2 поражениях, “Строитель” преследует днепрян — 14 побед и 5 поражений.

Напомним, тяжелый форвард/центровой из Украины Джоэль Боломбой сыграл результативную игру в рамках Лиги развития НБА (G-league).