Турецкий город Килис обстреляли ракетами с территории Сирии

КИЕВ. 21 января. УНН. Турецкая провинция Килис подверглась ракетному обстрелу с территории Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое агентство Anadolu.

Согласно предварительным данным, в результате обстрела были повреждены несколько зданий в административном центре провинции — городе Килис. Пострадавший получил легкие травмы.

Полицейские оцепили район, прибывшие на место пожарные потушили возгорание.

Как ранее сообщал УНН, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”).

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Операция “Оливковая ветвь” началась в 16.00 по киевскому времени, целью операции является “зачистка региона от террористов и спасение братского народа от террористического гнета”. Как отмечает военное ведомство Турции, атакам подвергаются только “объекты террористов, при этом оказывается максимальная чувствительность к мирному населению”.

В заявлении отмечается, что в рамках операции “будут нейтрализованы боевики Рабочей партии Курдистана, отрядов „Сил народной самообороны“, партии „Демократический союз“ и террористической организации „Исламское государство“, а дружеское населения Африн будут освобождены от террористов”, говорится в заявлении турецкого военного ведомства.