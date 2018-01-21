За прошедшие сутки в зоне АТО один военнослужащий ВСУ получил ранение, четверо получили боевые травмы

КИЕВ. 21 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 6 раз нарушили режим тишины. В результате обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо - боевые травмы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

Вторая половина минувших суток начиная с 17.00 прошла без нарушения режима прекращения огня. Вдоль всей линии разграничения сторон не было зафиксировано ни одного обстрела. Однако, вчера днём, боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили обстрелы опорных пунктов Вооруженных Сил Украины, в том числе и из оружия, которое запрещено Минскими договоренностями.

“На Луганском направлении враг из гранатометов различных видов устроил непродолжительное обстрел укреплений наших защитников вблизи Луганского. На Донецком направлении эпицентром вооруженной нестабильности стало Приазовья. Здесь, вокруг Водяного, враг неоднократно вел огонь по нашим позициям из 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Также в этом районе у Широкино противник применил минометы калибра 82-мм и автоматические станковые гранатометы. Кроме того, боевики активизировались вблизи Новоселовка Вторая, где нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, - говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

За минувшие сутки, противник 6 раз нарушил режим тишины.

В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО получил ранение, еще четверо получили боевые травмы. Состояние всех военных ВСУ медики оценивают как удовлетворительное, им предоставляется необходимо врачебная помощь.

Напомним, 21 января, в честь защитников Донецкого аэропорта в украинских аэропортах сыграют военные оркестры. Об этом сообщил полковник службы Министерства обороны Украины по вопросам АТО Максим Праута во время пресс-брифинге.