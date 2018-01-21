Вучич отметил необходимость диалога по Косову

КИЕВ. 21 января. УНН. Диалог по Косову сейчас нужен больше, чем когда бы то ни было, считает президент Сербии Александар Вучич. Как заявил в воскресенье глава государства, это касается и ситуации в автономном крае, и ситуации в центральной Сербии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Заявление сербского лидера прозвучало после шестичасового общения с несколькими тысячами косовских сербов, которые прибыли на встречу с Вучичем в Лапло-Селе, до этого он около трех часов говорил с людьми в Косовска-Митровице в закрытом для прессы режиме.

“Мне кажется, что люди понимают: нам нужен мир, рациональный подход, нам нужен диалог с албанцами. Нам нужен внутри-сербский диалог, возможно, больше, чем когда-либо. Только таким образом мы можем двигать страну вперед”, - заявил Вучич.

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Во время визита в Лапло-Село Вучич пообещал подарить одному из участников встречи дом, а другому — трактор, однако сказал, что готов предоставить жилье и технику далеко не всем. “Для меня не проблема всё выслушать, но прошу вас иметь в виду, что мы движемся в ограниченном пространстве по тонкому лезвию”, — сказал президент, пояснив, что большинство вопросов связаны с брюссельскими соглашениями, которые не выполняются албанской стороной.

Среди основных тем, которые поднимали косовские сербы — безработица, жилищные вопросы, получение образования на родном языке, медицина, социальные проблемы. Несколько раз прозвучали жалобы на то, что албанцы похищают людей, чтобы требовать за них выкуп. Вучич призвал оставаться сильными и не покидать свои дома, рожать детей, чтобы сербы сохраняли свое присутствие в Косово. “Если у вас четверо детей — рожайте пятого, а мы вам откроем фабрики, приведем инвесторов”, — сказал он, отвечая на один из вопросов.

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По его словам, главным результатом посещения Косово и Метохии для него стало понимание того, что “большинство людей готовы остаться в Косово, если будут видеть хоть какое-то движение к лучшему”. Он выделил для себя основные проблемы косовских сербов к югу от реки Ибр (в основном, безопасность), и сербов к северу от Ибра, где они проживают компактно (безопасность, безработица, социальная сфера, медицина). Вучич пообещал, что Белград будет вести кропотливую работу в этих направлениях.

Как ранее сообщал УНН президент Сербии Вучич в субботу посетил автономный край Косово и Метохия. Ему принадлежит успокоить сербов, проживающих в этом регионе, за возможной реакции на убийства сербского политика Оливера Ивановича.

О решении посетить Косово после убийства лидера косовских сербов Оливера Ивановича, которое всколыхнуло всю Сербию и поставило под угрозу стабильность на Балканах, Вучич заявил 16 января во время обращения к нации. “Я скоро буду в Косово, так как нужно поговорить с народом, этого ждет”, — сказал он.