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Вучич отметил необходимость диалога по Косову

Вучич отметил необходимость диалога по Косову

КИЕВ. 21 января. УНН. Диалог по Косову сейчас нужен больше, чем когда бы то ни было, считает президент Сербии Александар Вучич. Как заявил в воскресенье глава государства, это касается и ситуации в автономном крае, и ситуации в центральной Сербии, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Заявление сербского лидера прозвучало после шестичасового общения с несколькими тысячами косовских сербов, которые прибыли на встречу с Вучичем в Лапло-Селе, до этого он около трех часов говорил с людьми в Косовска-Митровице в закрытом для прессы режиме.

“Мне кажется, что люди понимают: нам нужен мир, рациональный подход, нам нужен диалог с албанцами. Нам нужен внутри-сербский диалог, возможно, больше, чем когда-либо. Только таким образом мы можем двигать страну вперед”, - заявил Вучич.

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Во время визита в Лапло-Село Вучич пообещал подарить одному из участников встречи дом, а другому — трактор, однако сказал, что готов предоставить жилье и технику далеко не всем. “Для меня не проблема всё выслушать, но прошу вас иметь в виду, что мы движемся в ограниченном пространстве по тонкому лезвию”, — сказал президент, пояснив, что большинство вопросов связаны с брюссельскими соглашениями, которые не выполняются албанской стороной.

Среди основных тем, которые поднимали косовские сербы — безработица, жилищные вопросы, получение образования на родном языке, медицина, социальные проблемы. Несколько раз прозвучали жалобы на то, что албанцы похищают людей, чтобы требовать за них выкуп. Вучич призвал оставаться сильными и не покидать свои дома, рожать детей, чтобы сербы сохраняли свое присутствие в Косово. “Если у вас четверо детей — рожайте пятого, а мы вам откроем фабрики, приведем инвесторов”, — сказал он, отвечая на один из вопросов.

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По его словам, главным результатом посещения Косово и Метохии для него стало понимание того, что “большинство людей готовы остаться в Косово, если будут видеть хоть какое-то движение к лучшему”. Он выделил для себя основные проблемы косовских сербов к югу от реки Ибр (в основном, безопасность), и сербов к северу от Ибра, где они проживают компактно (безопасность, безработица, социальная сфера, медицина). Вучич пообещал, что Белград будет вести кропотливую работу в этих направлениях.

Как ранее сообщал УНН президент Сербии Вучич в субботу посетил автономный край Косово и Метохия. Ему принадлежит успокоить сербов, проживающих в этом регионе, за возможной реакции на убийства сербского политика Оливера Ивановича.

О решении посетить Косово после убийства лидера косовских сербов Оливера Ивановича, которое всколыхнуло всю Сербию и поставило под угрозу стабильность на Балканах, Вучич заявил 16 января во время обращения к нации. “Я скоро буду в Косово, так как нужно поговорить с народом, этого ждет”, — сказал он.

Источник: УНН
Теги: убийство, Сербия, Косово, Политический кризис
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