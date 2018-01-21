Новое правительство ФРГ могут сформировать в марте

КИЕВ. 21 января. УНН. Лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер надеется, что правительство Германии будет сформировано уже в первой половине марта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Bild.

“Мы должны начать коалиционные переговоры сразу после съезда партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии). Они могут быть завершены в первые дни февраля. Затем последует решение членов СДПГ. Новое правительство может быть приведено к присяге в первой половине марта”, - приводит издание слова главы ХСС.

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Как ранее сообщал УНН, парламентские выборы прошли в Германии 24 сентября 2017. Блок ХДС / ХСС получил 32,9% голосов, а СДПГ показала худший результат в своей истории, набрав чуть более 20%. Правопопулистского партию “Альтернатива для Германии” поддержали 12,6% избирателей, Свободную демократическую — 10,7%, “зеленых” — 8,9%, а левую партию — 9,2%. При этом ХСС у себя на родине — в Баварии — по итогам выборов получил рекордно низкий результат — около 39%, потеряв более 10% голосов.