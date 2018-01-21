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Во Франции мужчину обвиняют в подготовке теракта

Во Франции мужчину обвиняют в подготовке теракта

КИЕВ. 21 января. УНН. Судья по делам терроризма Парижского суда объявил в субботу обвинения 33-летнему мужчине в подготовке теракта в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство France-Presse.

Согласно сведениям издания, которое ссылается на источник в правоохранительных органах, задержанный ранее распространил видеозапись, в которой объявил о своей верности идеям террористической группировки “Исламское государство”. Он был захвачен сотрудниками Главного управления внутренней безопасности в минувший вторник в районе города Ним (департамент Гар, юг страны).

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Во время обыска помещения, где проживал злоумышленник, были найдены вещества, которые используются для приготовления взрывного устройства. На данный момент нет сведений о том, выбрал задержанный какую-то конкретную локацию для совершения теракта, уточняет AFP.

Напомним, житель штата Род-Айленд, который признал ранее вину в поддержке экстремистской группировки “Исламское государство” и планировании терактов на территории США, приговорен в среду к 15 годам тюрьмы.

Источник: УНН
Теги: Франция, теракт
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