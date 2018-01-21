Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 18:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

На пунктах пропуска в зоне АТО в очередях собрались 390 авто

На пунктах пропуска в зоне АТО в очередях собрались 390 авто

КИЕВ. 21 января. УНН. В воскресенье утром на пунктах пропуска в зоне АТО в очередях собрались 390 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 60/70; „Марьинка“ — 50/30; „Новотроицкое“ — 20/20; „Гнутово“ — 60/80”, — говорится в сообщении.

В целом на протяжении прошлых суток пассажиро-транспортный поток через КПВВ на линии разграничения оставался интенсивным.

“Всего вчера в КПВВ было оформлено более 31,8 тысяч человек и более 4000 транспортных средств: „Майорское“ — 7238 человек и 779 транспортных средств; „Марьинка“ — 7709 человек и 1410 транспортных средств; „Новотроицкое“ — 5870 человек и 1050 транспортных средств; „Гнутово“ — 3140 человек и 778 транспортных средств; „Станица Луганская“ — 7900 человек”, — сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, в субботу и очередях на КПВВ на Донбассе собралось 410 авто.

Источник: УНН
Теги: АТО, пограничники
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.