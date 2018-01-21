На пунктах пропуска в зоне АТО в очередях собрались 390 авто

КИЕВ. 21 января. УНН. В воскресенье утром на пунктах пропуска в зоне АТО в очередях собрались 390 автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

“Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: „Майорское“ — 60/70; „Марьинка“ — 50/30; „Новотроицкое“ — 20/20; „Гнутово“ — 60/80”, — говорится в сообщении.

В целом на протяжении прошлых суток пассажиро-транспортный поток через КПВВ на линии разграничения оставался интенсивным.

“Всего вчера в КПВВ было оформлено более 31,8 тысяч человек и более 4000 транспортных средств: „Майорское“ — 7238 человек и 779 транспортных средств; „Марьинка“ — 7709 человек и 1410 транспортных средств; „Новотроицкое“ — 5870 человек и 1050 транспортных средств; „Гнутово“ — 3140 человек и 778 транспортных средств; „Станица Луганская“ — 7900 человек”, — сообщили в ГПСУ.

Как сообщал УНН, в субботу и очередях на КПВВ на Донбассе собралось 410 авто.