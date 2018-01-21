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Сегодня отмечают Международный день объятий

Сегодня отмечают Международный день объятий

КИЕВ. 21 января. УНН. В этот день во всем мире отмечается Международный день объятий, передает УНН.

Праздник был учрежден в США в 1986 году Национальный день объятий (National Hugging Day), а затем стремительно распространился по всему миру. Идеей дня объятий было поощрить людей чаще занимать своих родных и друзей. Однако, по традициям праздника, обнять в этот день можно даже незнакомого человека.

Считается, что инициаторами этого дня являются студенты.

Как сообщал УНН, в воскресенье 21 января на честь защитников Донецкого аэропорта в украинских аэропортах сыграют военные оркестры.

Источник: УНН
Теги: праздник
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