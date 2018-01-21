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Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для подготовки выступлений на Олимпиаде

Делегация КНДР прибыла в Южную Корею для подготовки выступлений на Олимпиаде

Хён Сон Воль

КИЕВ. 21 января. УНН. Делегация Северной Кореи прибыла в Южную Корею для проверки места проведения выступлений артистов на зимней Олимпиаде-2018. Об этом сообщает Yonhap, передает УНН.

В воскресенье 21 января северокорейская делегация из семи человек прибыла в Южную Корею. Среди членов делегации - лидер музыкального коллектива "Моранбон" Хён Сон Воль.

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Отмечается, что делегация пробудет в Южной Корее два дня. В частности, представители Северной Кореи планируют проверить сцену, аудиосистему и другие условия для будущего выступления, а также обсудить график и программу.

Как сообщал УНН, северокорейский оркестр будет выступать в южнокорейском городе Пхенчхан во время зимних Олимпийских игр.

Напомним, ранее в МОК сообщили, что 22 северокорейских спортсмены примут участие в Олимпиаде-2018 в трех дисциплинах.

Источник: УНН
Теги: КНДР, Северная Корея, Олимпиада-2018
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