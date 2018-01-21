В Карпатах туристов из Киева накрыло лавиной

ИВАНО-ФРАНКОВСК-КИЕВ. 21 января. УНН. В субботу 20 января на территории Яремчанского городского совета вблизи озера Несамовите семеро туристов из Киева попали под лавину, в результате чего их снесло по склону. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты населения Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает УНН.

Как сообщается, во время схода лавины никто не пострадал. В 19:00 от руководителя группы поступила дополнительная информация, что группа не нуждается в помощи спасателей, а самостоятельно продолжает следование по маршруту к базе отдыха “Заросляк”. В 23:30 туристы в удовлетворительном состоянии сошли к “Заросляку”.

Кроме того, сотрудники Черногорского горного поисково-спасательного поста провели тест компрессией на степень лавинной опасности.

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“По результатам теста установлено 4-й уровень лавинной опасности (высокая лавинная опасность), в результате снегопада выпало от 30-50 см свежего снега. Был зафиксирован снежный оползень в районе г.Поп Иван. Просьба ближайшее время воздержаться от выхода в высокогорье”, — сообщают горные спасатели.

Как сообщал УНН, с начала года на Закарпатье сошло уже 7 снежных лавин.