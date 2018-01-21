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Мужчина в Одесской области угрожал ружьем ремонтникам электросети

Мужчина в Одесской области угрожал ружьем ремонтникам электросети

ОДЕССА-КИЕВ. 21 января. УНН. В с.Долиновка Арцизского района сельский житель с помощью ружья пытался помешать ремонту линии электросети. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"На одной из улиц населенного пункта проводился ремонт линии электропередач, поврежденной в результате стихийного бедствия. Чтобы восстановить подачу электроэнергии, работники районной электрической станции спиливали ветви деревьев возле дома местного жителя. В это время 68-летний хозяин вышел во двор и начал требовать прекращения ремонтных работ. Началась ссора, в ходе которой мужчина вынес из дома охотничье ружье и выстрелил из него в землю. Вследствие выстрела никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На место происшествия были вызваны работники полиции. Правоохранители изъяли ружье, разрешения на которое у мужчины не оказалось.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал УНН, по состоянию на 7:00 воскресенья в Одесской области остаются обесточенными 197 населенных пунктов.

Источник: УНН
Теги: Одесская область
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