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Во Львовской области спасли зубра, который провалился под лед

Во Львовской области спасли зубра, который провалился под лед

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 января. УНН. В селе Збруи Бродовского районе в лесном массиве в мелиоративный канал упал зубр. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Как сообщается, в канал глубиной 3 м упал зубр, ногами провалился под лед и самостоятельно не мог выбраться. На момент прибытия спасателей к месту вызова животное уже была обессилено и была угроза его переохлаждения.

Спасатели с помощью веревки вытащили животное на поверхность. Через длительное пребывание в канале с водой животное испытало значительное переохлаждение и самостоятельно не могло двигаться, поэтому для его спасения проведены работы по согреванию - привезли солому и обложили животное.

Напомним, в 2016 году в Винницкой области провалились под лед и погибли краснокнижные зубры.

Источник: УНН
Теги: Львовская область
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