Украинец погиб в результате нападения на отель в Кабуле

КИЕВ. 21 января. УНН. В результате нападения на отель в столице Афганистана погиб гражданин Украины. Об этом сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНН.

“В Кабуле в результате нападения террористов на гостиницу погиб гражданин Украины. Консул Украины вылетает в Кабул. Необходимые оперативные и скоординированные действия на месте трагедии”, — сообщил В.Кирилич.

Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental. Во время нападения погибли по меньшей мере пять гражданских лиц, еще шестеро получили ранения. Из отеля были эвакуированы 153 человека, в том числе 41 иностранец.