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"Украденная юстиция": Румыния присоединилась к глобальному флешмобу за европейские ценности

"Украденная юстиция": Румыния присоединилась к глобальному флешмобу за европейские ценности

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БУХАРЕСТ-КИЕВ. 21 января. УНН. Сегодня, 21 января, в Бухаресте состоялся флешмоб под названием "Украденная юстиция". На одной из центральных площадей собралось несколько десятков человек, передает корреспондент УНН.

На одной из центральных площадей столицы проходит флешмоб.

Около 20 минут люди стояли с повязками, закрывающие рот и глаза. Таким образом активисты демонстрировали, что демократические основы находятся под угрозой, и призывали другие страны не быть безразличными и проявить солидарность в защите основных свобод.

“Вместе мы показываем, что „украденная юстиция“ — это глобальная проблема и нам нужно объединиться, чтобы решить эту проблему”, — сообщается в пресс-релизе организаторов.

Отметим, что проведение акции анонсировалось в Польше, Венгрии и других странах.

Как сообщал УНН, 20 января в Бухаресте прошел митинг против реформы юстиции, которая уменьшает полномочия правоохранительных органов, а также устанавливает политический контроль.

Источник: УНН
Теги: Румыния
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