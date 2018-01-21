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Количество жертв пожара в отеле Праги возросло до четырех человек

Количество жертв пожара в отеле Праги возросло до четырех человек

КИЕВ. 21 января. УНН. Из-за пожара в пражском отеле Eurostars David на улице Наплавни погибли  четыре человека. Об этом сообщает Radio Praha, передает УНН.

В результате пожара умерло четверо человек. Из числа девяти пострадавших, в том числе двух пожарных, пятеро получили серьезные травмы. Двое постояльцев отеля, 21-летний немец и 20-летняя южнокореянка, погибли непосредственно при пожаре.

«Две госпитализированные женщины скончались от полученных ранений уже в больнице в воскресенье», – сообщил пресс-секретарь медицинского учреждения.

Среди пострадавших – трое граждан Нидерландов, турок и француз.

Всего пожарные эвакуировали из гостиницы 34 человек, большая часть которых являются иностранцами. Согласно первым озвученным предположениям, причиной возгорания могла стать система кондиционирования воздуха.

Напомним, вечером 20 января в историческом районе Новый город в центре Праги в четырехзвездочном отеле Eurostars David произошел пожар.

Источник: УНН
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