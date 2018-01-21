Сенат США соберется на экстренное заседание в воскресенье для возобновления работы правительства

КИЕВ. 21 января. УНН. Сенат США проведет экстренное заседание в воскресенье, чтобы не допустить блокирования работы федеральных органов с началом рабочей недели из-за непринятия временного бюджета правительства. Об этом сообщает BBC Украина, передает УНН.

Председатель Сената, республиканец Митч Макконнелл заявил, что голосование за законопроект, позволяющий финансирование федеральных органов до 8 февраля, может состояться в 13:00 по местному времени.

Если консенсус не будет достигнут, то с понедельника большинство сотрудников органов жилищного хозяйства, охраны окружающей среды, образования и предпринимательства не выйдут на работу.

Возможны задержки в работе визовых и паспортных служб, как и в работе некоторых национальных памятников, в том числе и Статуи свободы в Нью-Йорке.

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Однако правительственные органы, связанные с "жизнью и благосостоянием людей", и главные системы жизнеобеспечения будут продолжать работать. Это касается национальной безопасности, почтовых услуг, службы авиаконтроля, неотложной медицинской помощи в больницах и поликлиниках, чрезвычайных ситуаций, тюрем, уплаты налогов и работы энергосистемы страны.

Отметим, в минувшую пятницу законопроект по смете деятельности федерального правительства не получил необходимых 60 голосов на фоне ожесточенного спора о миграционной политике и пограничной безопасности.