На шахте оккупированного Донбасса погибли двое горняков - СМИ

КИЕВ. 21 января. УНН. Двое горняков погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка, что на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.

Как сообщается, происшествие произошло в субботу. Жертвами взрыва стали мужчины 1970 и 1980 годов рождения.

Остальные 314 рабочих самостоятельно покинули шахту.

Тела погибших уже подняли на поверхность.

Как сообщал УНН, в сентябре 2017 года два шахтера погибли на одной из копанок на оккупированной части Донбасса.