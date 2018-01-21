Новости: Происшествия
Воскресенье, 21 января 2018, 14:53 • Ирина Матюшенко
На шахте оккупированного Донбасса погибли двое горняков - СМИ
КИЕВ. 21 января. УНН. Двое горняков погибли в результате взрыва метана на шахте в городе Ждановка, что на оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
Как сообщается, происшествие произошло в субботу. Жертвами взрыва стали мужчины 1970 и 1980 годов рождения.
Остальные 314 рабочих самостоятельно покинули шахту.
Тела погибших уже подняли на поверхность.
Как сообщал УНН, в сентябре 2017 года два шахтера погибли на одной из копанок на оккупированной части Донбасса.
Источник: УНН
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