Франция призвала созвать срочное заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

КИЕВ. 21 января. УНН. Франция просит созвать срочное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии. Об этом сообщил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан в Twitter, передает УНН.

"Гута, Идлиб, Африн - Франция просит созвать срочное заседание Совбеза ООН", - написал он,добавив, что провел переговоры на эту тему со своим турецкой коллегой.

Глава МИД Франции также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Турция начала сухопутную операцию в Африне с участием бронетехники

Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции стали бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. На воскресенье была запланирована наземная операция.