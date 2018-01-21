Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 18:44
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Штаб АТО: боевики обстреляли автобус с пассажирами в серой зоне

Штаб АТО: боевики обстреляли автобус с пассажирами в серой зоне

КИЕВ. 21 января. УНН. Боевики ОРДО обстреляли пассажирский автобус в серой зоне, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Информация, распространенная сегодня некоторыми пророссийскими СМИ о том, что якобы Вооруженные Силы Украины обстреляли автобус в "серой зоне" в районе КПВВ "Оленевка", которое находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории ОРДО, не соответствует действительности. По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что такие действия направлены на дискредитацию украинских военных перед визитом на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

"В очередной раз подчеркиваем, что силы АТО строго придерживаются минских договоренностей", - заявили в штабе.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в районе населенного пункта Оленевка Донецкой области пострадали двое пассажиров микроавтобуса. По словам очевидцев, два человека получили ранения или вследствие обстрела, или от поражения осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства.

Источник: УНН
Теги: АТО, обстрел, автобус, штаб
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.