Штаб АТО: боевики обстреляли автобус с пассажирами в серой зоне

КИЕВ. 21 января. УНН. Боевики ОРДО обстреляли пассажирский автобус в серой зоне, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"Информация, распространенная сегодня некоторыми пророссийскими СМИ о том, что якобы Вооруженные Силы Украины обстреляли автобус в "серой зоне" в районе КПВВ "Оленевка", которое находится на временно неподконтрольной украинскому правительству территории ОРДО, не соответствует действительности. По оперативной информации, автобус с гражданскими лицами был обстрелян боевиками НЗФ ОРДО. По словам местных жителей, которые в это время пересекали линию соприкосновения через КПВВ, в результате этих действий один гражданский погиб, еще один - получил ранения", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что такие действия направлены на дискредитацию украинских военных перед визитом на территорию Донецкой и Луганской областей первого заместителя главы СММ ОБСЕ в Украине Александра Хуга.

"В очередной раз подчеркиваем, что силы АТО строго придерживаются минских договоренностей", - заявили в штабе.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе сообщили, что в районе населенного пункта Оленевка Донецкой области пострадали двое пассажиров микроавтобуса. По словам очевидцев, два человека получили ранения или вследствие обстрела, или от поражения осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства.