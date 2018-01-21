Меркель и Макрон анонсировали подписание странами нового договора

КИЕВ. 21 января. УНН. Германия и Франция планируют подписать новый договор, который позволит углубить сотрудничество между странами. Об этом говорится в совместном заявлении канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает УНН со ссылкой на DW.

“Франция и Германия стремятся к дальнейшему развитию немецко-французского сотрудничества, чтобы противостоять политическим, социальным, экономическим и технологическим вызовам следующих десятилетий. При этом речь идет прежде всего о том, чтобы продвигаться на пути к более процветающей и конкурентоспособной, суверенной, единой и демократической Европы”, — говорится в заявлении, приуроченная к 55-й годовщине подписания Елисейского договора.

В заявлении также отмечается, что стороны стремятся выработать общую позицию по всем важным европейских и мировых вопросов.

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Как говорится в заявлении, страны хотят углубить экономическую интеграцию, способствовать двусторонней гармонизации законодательства. Кроме того, Берлин и Париж планируют усилить сотрудничество в области обороны и безопасности.

Еще одно направление, на который указывается в заявлении, — тесные связи между гражданами стран.

“Для модернизации и продвижения Елисейского договора мы стремимся углубить отношения между нашими гражданскими обществами, особенно между молодыми людьми”, — отмечается в заявлении.