Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 18:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open

Элина Свитолина

КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, передает УНН со ссылкой на официальный Twitter турнира.

"Элина Свитолина со счетом 6:3, 6:0 одерживает победу над чешской теннисисткой Дениз Аллертовой за 58 минут, впервые в карьере пробиваясь в четвертьфинал", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина обыграла Костюк в "украинском дерби" на Australian Open

В четвертьфинале она сыграет против бельгийки Элизы Мартинес.

Как сообщал УНН, Украина впервые в истории вошла в топ-10 лучших теннисных стран Европы.

Источник: УНН
Теги: теннис
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.