КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open, передает УНН со ссылкой на официальный Twitter турнира.

"Элина Свитолина со счетом 6:3, 6:0 одерживает победу над чешской теннисисткой Дениз Аллертовой за 58 минут, впервые в карьере пробиваясь в четвертьфинал", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина обыграла Костюк в "украинском дерби" на Australian Open

В четвертьфинале она сыграет против бельгийки Элизы Мартинес.

Как сообщал УНН, Украина впервые в истории вошла в топ-10 лучших теннисных стран Европы.