Въезд в Кропивницкий ограничили по трем направлениям

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 января. УНН. В воскресенье остается ограниченным движение для большегрузных транспортных средств в город Кропивницкий и Кировоградскую область на трех трассах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

Согласно информации, речь идет о трассах: Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье", Н-14 "Александровка-Николаев", М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

Как сообщал УНН, 20 января в связи с интенсивным снегопадом был запрещен въезд крупногабаритного транспорта в Кропивницкий.