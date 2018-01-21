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Въезд в Кропивницкий ограничили по трем направлениям

Въезд в Кропивницкий ограничили по трем направлениям

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 января. УНН. В воскресенье остается ограниченным движение для большегрузных транспортных средств в город Кропивницкий и Кировоградскую область на трех трассах. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.

Согласно информации, речь идет о трассах: Н-23 "Кропивницкий-Кривой Рог-Запорожье", Н-14 "Александровка-Николаев", М-12 "Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка".

Как сообщал УНН, 20 января в связи с интенсивным снегопадом был запрещен въезд крупногабаритного транспорта в Кропивницкий.

Источник: УНН
Теги: грузовик, Кропивницкий
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