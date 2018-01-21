Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 21 января 2018 18:43
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В ГПУ задумались над созданием антикоррупционного фонда

В ГПУ задумались над созданием антикоррупционного фонда

КИЕВ. 21 января. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины задумались над созданием антикоррупционного наградного фонда для стимулирования граждан, которые бы сообщали о лицах, требующих взятки. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, сообщает УНН.

"Если из стотысячних зарплат, премий, многомиллионных затрат на офисы, авто, спецаппаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный Фонд, то неравнодушные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров. Для этого не надо годами создавать структуры, законодательство, конурсы на лучших из худших и оскорбленных. Надо только открыть Единственное приемное окно и дать объявление с тарифами в СМИ", - написал А.Лысенко.

Как сообщал УНН, голосование по закону о Высшем антикоррупционный суд пройдет на следующей сессии Верховной Рады.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, коррупция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.