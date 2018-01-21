В ГПУ задумались над созданием антикоррупционного фонда

КИЕВ. 21 января. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины задумались над созданием антикоррупционного наградного фонда для стимулирования граждан, которые бы сообщали о лицах, требующих взятки. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Генпрокуратуры Андрей Лысенко, сообщает УНН.

"Если из стотысячних зарплат, премий, многомиллионных затрат на офисы, авто, спецаппаратуру и смешных тайных агентов создать Антикоррупционный Фонд, то неравнодушные люди и просто заинтересованные стукачи за умеренное вознаграждение сдадут с железобетонной фактурой всех коррупционеров. Для этого не надо годами создавать структуры, законодательство, конурсы на лучших из худших и оскорбленных. Надо только открыть Единственное приемное окно и дать объявление с тарифами в СМИ", - написал А.Лысенко.

Как сообщал УНН, голосование по закону о Высшем антикоррупционный суд пройдет на следующей сессии Верховной Рады.