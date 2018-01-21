Турция заявила, что уничтожила 45 объектов террористов во время операции "Оливковая ветвь"

КИЕВ. 21 января. УНН. ВВС Турции в рамках операции «Оливковая ветвь» уничтожили 45 объектов террористов - укрытия, склады с оружием и огневые точки боевиков. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Турции, передает УНН со ссылкой на Анадолу.

В операции были задействованы 32 самолета ВВС Турции, которые успешно выполнили поставленную задачу и вернулись на аэродромы базирования.

Отмечается, что операция продолжается в соответствии с планом.

Напомним, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции стали бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. На воскресенье была запланирована наземная операция.