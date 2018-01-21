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Полиция Кабула: во время нападения на отель погибли девять украинцев

Полиция Кабула: во время нападения на отель погибли девять украинцев

КИЕВ. 21 января. УНН. В результате нападения на отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана Кабуле погибли девять украинский. Об этом сообщает BBC со ссылкой на полицию Кабула, передает УНН.

Полиция Кабула сообщила изданию, что подтверждена гибель девяти граждан Украины, а также еще трех иностранцев - граждан Германии, Греции и Казахстана. Личности еще двух не установлены.

Всего сообщается о 14 погибших иностранцев и еще четырех афганцев.

Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental.

В МИД Украины сообщили о гибели одного украинца во время нападения в Кабуле.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил нападение на отель в Кабуле и отметил, что граждан Украины среди погибших может быть больше.

Источник: УНН
Теги: нападение, Кабул
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