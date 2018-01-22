В течение дня на Донбассе не было ни одного обстрела украинских позиций - штаб

КИЕВ. 21 января. УНН. По состоянию на 18:00 не было зафиксировано ни одного обстрела в сторону позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО, передает УНН.

“По состоянию на 18:00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано. Подразделения силы АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей”, — сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, боевики ОРДО обстреляли пассажирский автобус в серой зоне, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.