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В течение дня на Донбассе не было ни одного обстрела украинских позиций - штаб

В течение дня на Донбассе не было ни одного обстрела украинских позиций - штаб

КИЕВ. 21 января. УНН. По состоянию на 18:00 не было зафиксировано ни одного обстрела в сторону позиций украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаб АТО, передает УНН.

“По состоянию на 18:00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано. Подразделения силы АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей”, — сказано в сообщении.

Как сообщал УНН, по данным штаба АТО, боевики ОРДО обстреляли пассажирский автобус в серой зоне, в результате чего один человек погиб и еще один получил ранения.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, обстрел, штаб
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