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Молдова подсчитает убытки, нанесенные РФ за время оккупации Приднестровья

Молдова подсчитает убытки, нанесенные РФ за время оккупации Приднестровья

КИШИНЕВ-КИЕВ. 21 января. УНН. В Молдове подсчитают убытки, нанесенные РФ за период оккупации Приднестровья. Об этом заявил председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, передает УНН.

“Мы намерены нанять международную юридическую фирму для оценки ущерба от присутствия России в Приднестровье в течение 25 лет. Счет будет измеряться в миллиардах долларов”, — сказал А.Канду.

Председатель правительства отметил, что российский военный контингент угрожает безопасности Республика Молдова,
“потому что это незаконное военное присутствие, такое же, как и в Абхазии, Северной Осетии и на Востоке Украины”.

Он подчеркнул, что Россия нарушила международное право.

А.Канду также напомнил, что около двух тысяч российских военнослужащих находятся в восточных районах страны и представляют собой “оккупационные силы”.

Напомним, весной 2017 года Конституционный суд Молдовы признал, что российский контингент, который пребывает в Приднестровье (имеется в виду состав, пребывающий на базе 14 армии) находится на территории Молдовы незаконно, а эта территория является оккупированной.

Стоит отметить, что после этого молдавское правительство обращалось в Генеральную ассамблею ООН с вопросом вывода российских войск со своей территории.

Источник: УНН
Теги: Молдова, Приднестровье
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