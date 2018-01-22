В МИД доложили Президенту о гибели шести украинцев в Кабуле

КИЕВ. 21 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил Президенту Петру Порошенко о гибели шести украинцев во время нападения на отель в Кабуле. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - написал П.Климкин.

Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental.

В МИД сначала сообщили о гибели одного украинца во время нападения на отель в Кабуле.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил нападение на отель в Кабуле и отметил, что граждан Украины среди погибших может быть больше.

Напомним, по данным СМИ, полиция Кабула подтвердила гибель девяти украинцев.