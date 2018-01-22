Регистрация | Вход |
USD: 28,84 0,0673  EUR: 35,35 0,1400 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 22 января 2018 06:46
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Украина увеличила объемы прокачки нефти на 5% - Минэнергоугля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Происшествия
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В МИД доложили Президенту о гибели шести украинцев в Кабуле

В МИД доложили Президенту о гибели шести украинцев в Кабуле

КИЕВ. 21 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин доложил Президенту Петру Порошенко о гибели шести украинцев во время нападения на отель в Кабуле. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Доложил Президенту о гибели 6 граждан Украины в результате нападения на отель в Кабуле. Работаем с правоохранительными органами Афганистана, чтобы выяснить обстоятельства этого террористического акта", - написал П.Климкин.

Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental.

В МИД сначала сообщили о гибели одного украинца во время нападения на отель в Кабуле.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил нападение на отель в Кабуле и отметил, что граждан Украины среди погибших может быть больше.

Напомним, по данным СМИ, полиция Кабула подтвердила гибель девяти украинцев.

Источник: УНН
Теги: МИД, нападение, Президент, Кабул
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.