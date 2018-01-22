Президент поручил правительству оказать помощь семьям погибших в Кабуле украинцев

КИЕВ. 21 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству оказать необходимую помощь для семей украинских граждан, которые погибли во время нападения на отель в Кабуле. Об этом Глава государства сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Шокированный трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании. Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших”, — отметил П.Порошенко.

Он отметил, что МИД срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе с целью проведения соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

“Поручил Кабмину предоставить всю необходимую помощь для семей украинских граждан, погибших в Афганистане”, — также сообщил Глава государства.

Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental.

В МИД сначала сообщили о гибели одного украинца во время нападения на отель в Кабуле.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что доложил Президенту о гибели шести украинцев.