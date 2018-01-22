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Украинская сторона передала боевикам помилованную женщину

Украинская сторона передала боевикам помилованную женщину

КИЕВ. 21 января. УНН. Украинская сторона передала боевикам помилованную Президентом женщину, в ближайшие дни ожидается передача в ответ украинского военного. Об этом на своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в ТКГ в Минске Ирина Геращенко, передает УНН.

"Как только проинформировали офис Президента и меня представители СБУ, на КПВВ "Майорское" состоялась передача женщины, накануне помилованной президентом ради продолжения процесса освобождения заложников. Эта женщина обратилась к президенту с просьбой о помиловании, полностью признала свою вину, она получила тяжелые увечья во время совершения преступления, у нее ампутированы конечности и есть младенец", - сообщила И.Геращенко.

По ее словам, глава государства помиловал женщину для освобождения украинских заложников.

"Теперь в ближайшие дни мы ждем, согласно достигнутой в рамках работы гуманитарной Минской группы договоренности, передачи украинской стороне нашего военного", - отметила И.Геращенко.

Напомним, И.Геращенко рассказала, кого помиловал Президент для продолжения освобождения заложников.

Источник: УНН
Теги: боевики, обмен, помилование
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